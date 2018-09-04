Новый Porsche 911: вот что известно о будущей новинке

Ранее сообщалось, что экстерьер «девятьсот одиннадцатого» переживет лишь эволюционные изменения. Новые фото предсерийных демонстрируют упорство стилистов марки в намерении частично стилизовать новинку под электрический флагман Taycan, причем свою дозу электроэнергии со сменой генерации 911 тоже получит.

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Как сообщает издание со ссылкой на директора проекта Августа Ахляйтнера, производитель собирается полностью перевести семейство на 6-цилиндровые турбомоторы, лишив атмосферников даже версию GT3 (ей, впрочем, обещан мотор мощностью более 500 л.с.). В целом же отдача двигателей модификаций Carrera и Carrera S в среднем должна вырасти на 10-15 л.с.

Что касается исполнений с шильдиком Turbo, то они переживут более серьезный апгрейд. Утверждается, к примеру, что Turbo S получит усовершенствованную версию нынешнего 3,8-литрового агрегата, которая сможет развивать свыше 600 л.с., а основным конкурентом суперкара назначат Ferrari 488 GTB. Отдача же мотора «стандартного» 911 Turbo вплотную приблизится к 600 л.с., то есть вырастет примерно на 50 л.с., а сам суперкар на упражнении 0-100 км/ч впервые «выедет» из 3 секунд.

Наконец, впервые 911 рискует стать гибридным — в том числе и под давлением со стороны экологов. Шестицилиндровый бензиновый оппозитник и электромотор смогут развивать более 700 л.с., но, во-первых, такой 911 появится на свет не ранее 2020 года, а во-вторых, пока не уточняется, как именно он будет позиционироваться.

Суперкар снабдят усовершенствованной «тележкой», активными аэродинамическими элементами и новыми для семейства ассистентами водителя, включая, к примеру, систему удержания рядности. Однако, как заявил Август Ахляйтнер, полноценного автопилота суперкару не видать: «У 911 всегда будет руль». По его словам, ассистенты действительно очень удобны и полезны, но у водителя всегда должна быть возможность отключить их и полностью сосредоточиться на управлении.

Предполагается, что Porsche полностью рассекретит новое поколение своей главной модели в ноябре 2018 года в рамках международного автосалона в Лос-Анджелесе.