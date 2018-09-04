Koenigsegg придумал способ стать быстрее Tesla Roadster

Компания Koenigsegg усовершенствует свои силовые агрегаты, чтобы в будущем по динамике превзойти Tesla Roadster . По словам Кристиана фон Кенигсегга, заявленные динамические характеристики электрокара, речь идет о разгоне с нуля до 60 миль в час (96 километров в час) за 1,9 секунды, не могут его не беспокоить, но команда инженеров уже нашла решение, как сделать «Кенигсегги» быстрее.

По данным издания Top Gear, для этого предлагается использовать силовую установку с «особой компоновкой», в состав которой войдет трансмиссия Koenigsegg Direct Drive (KDD), гибридная составляющая от «Регеры» (электромоторы и батареи) и двигатель Freevalve без распредвала и дроссельной заслонки.

По расчетам инженеров, если пожертвовать пятипроцентным повышением расхода топлива, то мощность пятилитровой «битурбовосьмерки» уже сейчас можно увеличить на 608 лошадиных сил — до 1968 сил. С учетом электромотора суммарная отдача гибридной системы сможет составить более 2000 лошадиных сил. По мнению фон Кенигсегга, этого будет достаточно, чтобы гиперкар смог разогнаться до 400 километров в час за 14 секунд. 1500-сильный Koenigsegg Regera на это тратит 20 секунд ровно.

В ноябре прошлого года Koenigsegg Agera RS установил новый рекорд скорости для дорожных машин — 447 километров в час. В этот же день гиперкар также улучшил свой рекорд по скорости разгона с места до 400 километров в час и последующей полной остановкой — 33,29 секунды (на 8,67 секунды быстрее Bugatti Chiron ).