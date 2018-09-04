Утверждены сроки появления «микрогелика» Jimny в России 

Стало известно время появления Suzuki Jimny нового поколения в России. Подробности рассказал «Российской Газете» генеральный директор Suzuki в России Такахаси Юта.
Юта сообщил, что рамный вседорожник Suzuki Jimny поступит на отечественный рынок весной 2019 года. Автомобильчик, сильно напоминающий уменьшенную копию немецкого Mercedes-Benz Gelandewagen, будет предлагаться покупателям во множестве версий, в том числе с двухцветной окраской кузова.
Напомним, новый Suzuki Jimny построен на раме лестничного типа и снабжён неразрезными мостами. Несмотря на простоту конструкции и относительно низкую стоимость этот малыш обладает отличными внедорожными способностями. В арсенале «японца» имеются 210-милимметровый дорожный просвет, жёстко подключаемый полный привод, понижающая передача и подвеска пружинного типа. Углы въезда и рампы составляют 37 и 28 градусов.
По всей видимости, в Россию новый «Джимни» поступит с теми же мотором, что и на другие рынки — 1,5-литровым 102-сильным четырёхцилиндровым «атмосферником», сочетающимся со старым 4-ступенчатым «автоматом» или 6-ступенчатой «механикой».
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