Lancia Delta появилась в тюнинговом исполнении

Над Lancia Delta поработали специалисты из ателье Automobili Amos.

За основу была взята Lancia Delta Integrate 1989 года выпуска. После переработки автомобиль получил приставку Futurista.

Внешние черты автомобиля остались без изменений. Однако многое было переработано благодаря добавлению элементов из углеводородного волокна.

Бампер, капот, багажник, задний спойлер и многое другое — все это сделано из современного материала. Благодаря ему удалось снизить вес машины до 1250 килограммов.

Специалисты оснастили автомобиль двигателем с мощностью в 330 лошадиных сил. Внутри машины присутствуют алюминиевые педали и передние гоночные кресла Recaro.

Рулевое колесо и трансмиссия полностью обновлены. Появилась также эксклюзивная обивка для задних сидений.

Всего будет сделано 20 экземпляров переработанного автомобиля. Цена его не маленькая — 300 тысяч евро, что в переводе на доллары составляет 347 000 по текущему обменному курсу.