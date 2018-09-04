Следующий Corvette C8 представлен в ряде шпионских снимков 

Американская компания Chevrolet запустила тестирование Corvette следующего поколения в Нюрбургринге, где автомобиль и был замечен опытными фотографами.
Судя с последних изображений, новинка Chevrolet постепенно снимает маскировку и остается в черно-белой пленке, по-прежнему скрывающей некоторые детали и в то же время хорошо выделяющей более резкие и более агрессивные линии кузова. К ним присоединяются передние фары, выполненные в форме буквы L, а также массивные воздуховоды, задний спойлер и выхлопная система с двумя парами выхлопных труб. Представленные снимки позволяют заглянуть и внутрь Chevrolet Corvette C8, где присутствует приборная панель, которая пока слишком закрыта и не позволяет разобраться в деталях. Помимо фото, появилась информация про использование более легких металлов, в том числе алюминия и углеродного волокна, позволивших снизить вес Corvette C8, и ассортимент двигателей, что должен состоять с 6.2-литрового LT1 V8, обеспечивающего 500 лошадиных сил, и еще двух V8 (пока неподтвержденных) с выходом в 600 и 800 л.с.