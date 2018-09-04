Renault планирует убрать с российского рынка Logan и Sandero

Компания Renault прекратит продажи перелицованных моделей дочерней компании Dacia под своим брендом в России и Бразилии. Об этом пишет Automotive News.

Таким образом компания стремится продавать более дорогие автомобили в нашей стране. Это значит, что с рынка в ближайшее время постепенно уйдут популярные бюджетники Logan и Sandero.

Об этом же говорит и главный дизайнер марки Лоренс ван ден Акер. По его словам, Renault постепенно будет отказываться от подобной практики.

Ван ден Акер заявил, что с российского рынка «Логан» и «Сандеро» будут выведены лишь после того, как модели получат обновления в Европе. Конкретные сроки он назвать отказался. В Европе же эти модели по-прежнему будут реализовываться под брендом Dacia.

Единственным исключением должен стать бестселлер Duster — он останется на ключевом для компании рынке.

В качестве косвенного подтверждения своим словам компания представила на Московском международном автосалоне новый кроссовер Arkana, построенный на модернизированной платформе В0, используемой на Kaptur российского производства.

По официальной информации, в конструкции шасси более 55% компонентов являются новыми. В том числе на модель установлена новая система рулевого управления. Тормоза задней оси впервые для платформы заменены на дисковые.

По словам Анатолия Калицева, специалиста по потребительским свойствам автомобилей Renault, Arkana получит два мотора: новый турбированный 1,3, разработанный совместно с Daimler , и атмосферный 1,6.

Он добавляет, что в Европе постепенно все больше клиентов марки интересуются этой моделью, и никаких сложностей с продажей Arkana российского производства в Европу нет — автомобиль без проблем пройдет европейский краш-тест. Читайте статью на QutoЧитайте также:Уточнена доля иномарок в российском автопаркеСоставлен рейтинг самых распространенных автомобилей в РоссииСкорость движения в Мадриде приравняют к черепашьей