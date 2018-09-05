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Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
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Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada 

Lenta.ru + ещё 22 3 часа назад
Корпорация Renault собирается отказаться от продажи на российском рынке моделей Logan и Sandero под своим основным брендом, сообщает Automotive News.
Кроме того, от реализации данных моделей хотят отказаться и на бразильском рынке. В качестве причины называется стремление вывести бренд Renault в более дорогостоящую категорию.
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Что касается рынка в России, то это решение также связано с растущим давлением со стороны машин Lada «АвтоВАЗа». По словам шеф-дизайнера Renault Лоренса ван ден Акера, главный дизайнер «АвтоВАЗа» Стив Маттин «делает его жизнь несчастной».
Отмечается, что российский рынок Logan и Sandero покинут лишь после того, как модели получат обновления в Европе, конкретные сроки не называются. В ЕС же эти автомобили по-прежнему будут реализовываться под брендом Dacia.
В середине июля стало известно о завершении выпуска Lada Priora, которая производилась с 2007 года. Такое решение было продиктовано постоянно растущим интересом к последним моделям Lada и снижающимся спросом на модель Priora.
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