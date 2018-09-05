Большой кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа

На корейском сайте The Korean Car Blog появились фотографии автомобиля, который, вероятно, является предсерийным образцом большого кроссовера Kia Telluride. О запуске модели в серию ранее сообщил глава дизайнерского отдела корейского автопроизводителя Питер Шрайер. Предвестником машины стал одноименный концепт-кар, дебютировавший в 2016 году.

Официальной информации о технической начинке Telluride нет, однако некоторый намек дал глава отдела планирования американского офиса Kia Орт Хедрик. Так, большой кроссовер могут построить на заднеприводной платформе от флагманского седана K900 (в России продается под названием Quoris). В таком случае он будет комплектоваться 3.3-литровым твин-турбо двигателем V6 мощностью 370 лошадиных сил и 509 Нм крутящего момента.

По другой информации, в основе Kia Telluride будет лежать модифицированная «тележка» Hyundai Santa Fe, а под капотом разместится двухлитровая «турбочетверка», отдача который составит 238 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента.

Прототип Kia Telluride построен на модифицированном шасси внедорожника Sorento. Длина кроссовера составляет пять метров. Вседорожник оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входит 3,5-литровый агрегат V6 мощностью 270 лошадиных сил и 130-сильный электромотор.

Источник: The Korean Car Blog