Московский автосалон 2018. Азиатское нашествие

В Москве открылся международный автосалон. Пусть не такой масштабный, как автовыставки в Детройте или тем более Женева, но тоже весьма важный. В первую очередь, для российского рынка, где давно обосновались компании из Южной Кореи и Китая.

Были на автосалоне представители и других стран. Те же Volkswagen , или Renault . И, конечно же, отечественная Lada . Однако рассказ обо всех участниках ММАС-2018 в рамках одной статьи оказался бы слишком большим и тяжёлым. Поэтому здесь мы поведаем лишь об азиатских автопроизводителях, как уже продающих свои модели в России, так и совершенно новых для отечественных автолюбителей.

Начнём, пожалуй, с компаний, чья продукция давно находится в списке бестселлеров российского рынка. Это, конечно же Hyundai , которая знакомых моделей Creta, Solaris, Elantra и Sonata, привезла в Москву две абсолютные новинки. В частности, это обновлённый кроссовер Tucson, который получил новую внешность и новую «начинку». Более того, обновлённый Hyundai Tucson уже продаётся в России — минимум за 1 399 000 рублей. Равно как и его «старший товарищ», а именно флагманский Santa Fe — это вторая новинка от корейской компании, которая представила новое, четвёртое поколение внедорожника в начале 2018 года.

Новое поколение Hyundai Santa Fe — это новая внешность и «внутренности», а также более крупные размеры. И инновационные системы безопасности, а именно: функция контроля присутствия пассажиров сзади, система предупреждения столкновений с боковым трафиком сзади и система безопасного выхода. Естественно, есть они и у эксклюзивной версии нового «Санта Фе» — на автосалоне был представлен вариант Black&Brown, отличительными особенностями которого являются чёрный цвет кузова Phantom Black, тонировка задних стёкол, отделка тёмным хромом, оригинальные диски 19 дюймов, отделка салона.

Стоит отметить, что с новыми технологиями Hyundai, равно как и с самими автомобилями, посетители ММАС-2018 смогли ознакомиться весьма оригинальным способом — с помощью специальной digital-игры, позволяющей управлять машиной в виртуальном городе силой мысли. Кроме этого VR-технологии позволили гостям выбрать конфигурацию модели. Или отвлечься от автомобилей, сыграв в виртуальный футбол на позиции вратаря или нападающего.

Кстати, обновлённый Kia Sportage впервые показали миру именно на ММАС-2018. Кроме подправленных внешности и интерьера паркетник может похвастать новой силовой установкой EcoDynamics+, состоящей из двухлитрового дизеля, компактной 48-вольтовой батареи и стартер-генератора MHSG, который при разгонах подает до 10 кВт электроэнергии, снижая нагрузки на ДВС, а при торможении накапливает энергию. Правда в России этого «мягкого гибрида» скорее всего не будет. Зато предложат новый бензиновый «атмосферник» 2,4 GDI с непосредственным впрыском топлива. А для 2,0-литрового дизеля предусмотрена новая «пара» — впервые на российском рынке у Kia Sportage будет новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

В первый день работы Московского автосалона — 29 августа — увидеть новинки смогли лишь представители прессы. Но именно в этот день в России стартовали продажи хэтчбека Kia Ceed третьего поколения, который для нашей страны делают на калининградском «Автоторе» — новинка предлагается в 10 вариантах комплектации по цене от 949 900 до 1 459 900 рублей. Позже на российский рынок выйдет и новый универсал Kia Ceed Sportswagon, а также седан Kia Cerato нового поколения — подробная информация о ценах и комплектациях будет озвучена ближе к старту продаж, которые должны начаться до конца 2018 года.

Ну а теперь предлагаем перейти к китайским компаниям. Им пока далеко до успеха корейских коллег, но возможно это лишь вопрос времени. В любом случае спрос на автомобили из Поднебесной в России есть, а иначе зачем бы они тогда возвращались к нам снова и снова. А некоторые из них наоборот дебютируют в нашей стране. Например Guangzhou Automobile Group Motor, или просто GAC Motor, для которой российский рынок является ключевым для расширения компании.

Пока известно, что GAC Motor собирается первыми продавать в России седан GA3S и кроссовер GS5S, у которых уже имеется сертификат Таможенного Союза. Первый, кстати, можно назвать конкурентом Hyundai Solaris , но будет ли он таковым — покажет время. Также GAC Motor представила в Москве бестселлер марки — кроссовер GAC GS4, и электрический паркетник GAC GE3, который уже продаётся в Поднебесной. Плюс минивэн GM8 и седан GA8. О перспективах этих моделей в России пока данных нет, а вот, например, в Азербайджане GS4 уже продаётся.

Нам кажется, что гораздо большим спросом пользовался бы в России «Китайский Крузак» — флагманский премиальный внедорожник GS8 с брутальной внешностью, 7-местным салоном, 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 201 л.с., полным приводом и ценником в 168 000 юаней минимум. В рублях это примерно 1,7 млн рублей — многие россияне нашли бы данную сумму радио похожего на Land Cruiser автомобиль. Кстати, в 2017 году GAC запатентовала GS8 в России.

Теперь о вернувшихся китайских компаниях. Такой является JAC, в 2016-м году покинувшая нашу страну из-за плохих продаж. В 2018-м марка вернулась в Россию с двумя кроссоверами — S3 и S5, которые уже можно приобрести за 699 тысяч и 799 тысяч рублей, соответственно. Они и были продемонстрированы на Московском автосалоне. Под капотом у младшего паркетника стоит 1,6-литровый мотор на 118 л.с., пару которому составляет «механика» или опциональный вариатор. У старшего S5 2,0-литровый двигатель на 134 л.с. и только «механика».

Одной из двух других моделей, которую компания JAC показала на ММАС-2108, является пикап T6, ранее уже продававшийся в России, но не особо успешно. Теперь внедорожник возвращается обновлённым, с двухлитровым 190-сильным бензиновым мотором и «механикой», а также с полным приводом. Есть также версии с дизелем, передним или задним приводом. Когда пикап появится в продаже и какова будет его цена пока не сообщается.

Не забыли в JAC и современных веяниях в автомире, и привезли в Москву электромобиль IEV7S. Он оснащается электромотором на 116 «лошадей» и батарейками на 39 кВтч, что позволяет проехать на одной зарядке 280 км (по циклу NEDC). Ожидается, что в продажу в России «электричка» поступит в следующем году. Стоит отметить, что все автомобили JAC приезжают в нашу страну из Казахстана.

Ещё одна компания из Поднебесной, приехавшая на ММАС-2018 — Geely . Она выставила сразу шесть моделей, три из которых уже известны российскому покупателю. В частности, это кроссоверу Geely Atlas , который выпускают на белорусском заводе «БелДжи», а также обновлённые снаружи и внутри седан Emgrand 7 и кроссовер Emgrand X7. Последний скоро будет доступен в России с многорычажной подвеской, новой системой курсовой устойчивости, бесключевым доступом и прочими «прибамбасами».

Также на стенде Geely были выставлены совершенно новый кроссовер Geely SX11 — он построен на модульной платформе BMA и оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 177 л.с. и семиступенчатым «автоматом» с двойным сцеплением. Кроме этого впервые в России был показан гибридный седан Geely GE с расходом топлива 1,6 литра на 100 км пути и запасом хода на электротяге до 60 км.

Отдельно стоит остановиться на хэтчбеке Geely GS. Это ещё одна новинка китайской марки, которая появится на российских дорогах в следующем году. При этом отмечается, что конкурировать он будет с Lada XRAY , а значит можно сказать, что Geely везёт в Россию кросс-хэтч. Оснащается Geely GS 1,8-литровым «атмосферником». Подробная техническая информация, а также цена и комплектации станут известны ближе к старту продаж.

Если отталкиваться от данных Ассоциации Европейского Бизнеса, то дела у компании Haval в России идут лучше, чем у вышеупомянуых китайских марок — по крайней мере, в плане продаж. И вполне возможно, что дальше будет ещё прекрасней, ибо в Тульской области появился завод компании, а это значит, что повысится локализация, что, в свою очередь, благотворно скажется на цене автомобилей.

В 2019 году на новом заводе будет запущено производсто нового молодёжного кроссовера Haval F7, который стал центром экспозиции китайской компании. О ценах, естественно, пока ничего неизвестно, а вот «начинка» рассекречена: информационно-развлекательная система с голосовым управлением, селектро режимов движения, светодиодные фары, 19-дюймовые диски, 1,5-литровый 150-сильный турбомотор (либо альтернативный двухлитровый агрегат на 190 л.с.), семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением.

Также на Московском автосалоне Haval представил концепт HB-03, который в 2019-м году превратится в серийную модель серии F. Автомобиль является модным нынче кросс-купе и отличается фирменной шестиугольной решёткой, оригинальными фарами, спойлером на багажной двери, тёмными хромированными элементами. Серийное воплощение концепта будет представлено летом 2019 года, а выпускать кроссовер будут на уже упомянутом заводе Haval в Тульской области.

Наиболее успешной в России, на данный момент, является компания Lifan — за первые 7 месяцев 2018 года было продано более 8 тысяч автомобилей марки. Закрепить успех призваны кроссоверы Lifan X70 Lifan Myway , который уже продаются в нашей стране. Первый доступен с безальтернативным двухлитровым мотором мощностью 136 л.с., МКПП или вариатором. А второй стал доступен российский автолюбителям с пятиступенчатым «автоматом».

Lifan X70 и Lifan Myway по-прежнему вызывают большой интерес автолюбителей, но, всё-таки, это уже «старые знакомцы», поэтому больше внимания посетителей ММАС-2018 досталось семиместному внедорожнику Lifan X80 — его китайская компания также планирует вывести на российский рынок. Под капотом у брутального кроссовера находится двухлитровый 138-сильный мотор, пару которому составляет шестиступенчатая «механика» или шестиступенчатый «автомат».

Ещё одной новинкой Lifan на автосалоне в Москве стал семиместный минивэн Lifan M7 — он тоже должен появиться в продаже в России. Кроме своего дизайна и комфорта, модель, естественно, впечатляет своими, так сказать, семейными возможностями — просторный салон идеален как для поездок всей семьёй на дачу, так и для путешествий на дальние дистанции. Уже в базе у минивэна есть системы ABS+EBD, 17-дюймовые диски, информационно-развлекательная система. В более дорогих версиях имеется система кругового обзора и водительское кресло с функцией массажа.

В Москве был представлен также электрический седан Lifan 820EV, который создан на базе модели Murman. Его силовая установка позволяет проехать на одной зарядке до 400 км. Правда пока не по российским дорогам — о выходе данной модели в нашей стране пока никакой информации нет. Зато большие X80 и M7 непременно появятся, и собирать их, скорее всего, будут на заводе Derways в Черкесске, что только облегчит их ценник, а значит и сделает более привлекательными для покупателей.

В целом же можно смело сказать, что китайский автопром, хоть и не совсем, но отказался от слепого копирования популярных европейских, японских и американских машин. Более того, всё чаще крупные бренды стали смотреть на Китай как на самый перспективный рынок (ещё бы, столько жителей!). Да и сами китайские компании порой позволяют себе придумать и воплотить что-нибудь такое, что в Европе будут реализовывать несколько дольше. И пусть самых безумных задумок из Поднебесной мы на Московском автосалоне не увидели, зато добротных и выгодных по цене автомобилей — предостаточно.