Рассекречен самый большой кроссовер Kia

По пути на конвейер концептуальный паркетник корейской марки превратится в… Escalade.

Шоу-кар, предвещающий большой SUV, был тепло встречен публикой на Детройтском мотор-шоу в 2016 году. Еще бы, дизайн кроссовера получился самодостаточным, в меру оригинальным, с надменным передком и задними дверьми, открывающимися против направления движения. В реальности, то есть, в контексте товарной версии, все оказывается гораздо прозаичнее — в интернете появились шпионские изображения предсерийного автомобиля безо всякого камуфляжа.

Увы, самобытность как дождем смыло — теперь с «лица» Telluride подозрительно напоминает Cadillac Escalade , задние двери, само собой, традиционные и лишь бумеранги задних фонарей делают видоизмененную корму узнаваемой. Интересно, какие метаморфозы претерпел салон? Ведь минималистичный интерьер концепта с широченным экраном, объединяющим панель приборов и мультимедийный монитор, был очень неплох!