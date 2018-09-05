Рассекречен самый большой кроссовер Kia 

По пути на конвейер концептуальный паркетник корейской марки превратится в… Escalade.
Шоу-кар, предвещающий большой SUV, был тепло встречен публикой на Детройтском мотор-шоу в 2016 году. Еще бы, дизайн кроссовера получился самодостаточным, в меру оригинальным, с надменным передком и задними дверьми, открывающимися против направления движения. В реальности, то есть, в контексте товарной версии, все оказывается гораздо прозаичнее — в интернете появились шпионские изображения предсерийного автомобиля безо всякого камуфляжа.
Увы, самобытность как дождем смыло — теперь с «лица» Telluride подозрительно напоминает Cadillac Escalade, задние двери, само собой, традиционные и лишь бумеранги задних фонарей делают видоизмененную корму узнаваемой. Интересно, какие метаморфозы претерпел салон? Ведь минималистичный интерьер концепта с широченным экраном, объединяющим панель приборов и мультимедийный монитор, был очень неплох!
Экспериментальный кроссовер базировался на модифицированной платформе Sorento с поперечным расположением силового агрегата. Товарное воплощение теоретически может оказаться поинтереснее — представители марки говорили о возможности использования заднеприводного шасси от представительского седана Quoris/K900 и, соответственно, 3,3-литрового V6 с двумя турбонагнетателями, развивающего 370 л.с. и 509 Нм. Но этот сценарий слишком хорош, чтобы быть правдой. Наверняка автомобиль построен на платформе Hyundai Santa Fe и получит 2,0-литровый наддувный двигатель, развивающий 238 л.с. и 353 Нм.