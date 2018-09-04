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Chery Tiggo 7 ещё не доехал до РФ, но уже обновился
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Chery Tiggo 7 ещё не доехал до РФ, но уже обновился 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Не так давно в Поднебесной был запечатлён обновлённый Chery Tiggo 7, который внешне выглядел, как концептуальная модель, которая так и не стала серийной.
У новинки оказался тот же, что и на предсерийной версии, передний бампер с оригинальными серебристыми элементами, а также совпадает форма противотуманок. Решётку радиатора украшает элегантная плашка.
Что касается технических характеристик, то на рынке Поднебесной новинка будет доступна с мотором на бензине объёмом в полтора литра, который может иметь отдачу в 147 или же в 152 лошадиные силы. Эти моторы работают с коробкой механического типа на 6 ступеней. Кроме того, в серии будет двухлитровый атмосферный двигатель с отдачей в 122 лошадиные силы. Данный мотор будет работать вместе с вариаторной установкой. Привод доступен только передний.
Дебютировать новинка, судя по подготовкам, должна уже до конца текущего года. Актуальная же модификация пока что продаётся по цене от 974 тысяч рублей по актуальному курсу.
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