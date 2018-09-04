В Сети появились фотографии прототипа нового гибридного Ferrari

На сайте TheSupercarBlog опубликованы фотографии необычного тестового мула Ferrari , который, вероятно, оснащен некой гибридной силовой установкой. Об этом могут свидетельствовать дополнительные воздухозаборники на крышке моторного отсека, а также кабели в оранжевой оплетке, которые можно увидеть в задней части машины.

В остальном тестовый прототип похож на серийную Ferrari 458 Italia, которая оснащена 4,5-литровым атмосферным двигателем V8. Отдача агрегата составляет 570 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час 458 Italia способна разгоняться за 3,4 секунды. Максимальная скорость — 325 километров в час.

В марте бывший глава итальянской марки Серджио Маркионне подтвердил работу над гибридной установкой на базе V-образной «восьмерки». Первая серийная модель с новым агрегатом должна появится в следующем году. Система будет более традиционной и не такой сложной, как на LaFerrari.

Последний укомплектован 800-сильным V12 объемом 6,3-литра и системой HY-KERS, которая состоит из электромотора, блока силовой электроники и комплекта батарей. Суммарная отдача — 963 силы и 900 Нм момента. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Тираж супергибрида составил 500 автомобилей в кузове купе и 210 в открытой версии Aperta. Последние экземпляры машин продали на аукционе за семь и десять миллионов долларов соответственно.

Источник: TheSupercarBlog