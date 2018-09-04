Ещё
В Сети появились фотографии прототипа нового гибридного Ferrari
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сети появились фотографии прототипа нового гибридного Ferrari 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
На сайте TheSupercarBlog опубликованы фотографии необычного тестового мула Ferrari, который, вероятно, оснащен некой гибридной силовой установкой. Об этом могут свидетельствовать дополнительные воздухозаборники на крышке моторного отсека, а также кабели в оранжевой оплетке, которые можно увидеть в задней части машины.
В остальном тестовый прототип похож на серийную Ferrari 458 Italia, которая оснащена 4,5-литровым атмосферным двигателем V8. Отдача агрегата составляет 570 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час 458 Italia способна разгоняться за 3,4 секунды. Максимальная скорость — 325 километров в час.
В марте бывший глава итальянской марки Серджио Маркионне подтвердил работу над гибридной установкой на базе V-образной «восьмерки». Первая серийная модель с новым агрегатом должна появится в следующем году. Система будет более традиционной и не такой сложной, как на LaFerrari.
Последний укомплектован 800-сильным V12 объемом 6,3-литра и системой HY-KERS, которая состоит из электромотора, блока силовой электроники и комплекта батарей. Суммарная отдача — 963 силы и 900 Нм момента. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Тираж супергибрида составил 500 автомобилей в кузове купе и 210 в открытой версии Aperta. Последние экземпляры машин продали на аукционе за семь и десять миллионов долларов соответственно.
Источник: TheSupercarBlog
Motor.ru: последние новости
Началось производство первого электрического кроссовера Audi Mercedes-Benz раскрыл первый электрический кроссовер Koenigsegg придумал способ стать быстрее Tesla Roadster
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исповедь «перекупа»: почему простой водитель никогда не купит хорошую машину
Как изменится жизнь водителей в сентябре
Mercedes показал новое поколение B-Class
Пилот LADA Sport ROSNEFT стал обладателем Кубка России по кольцевым гонкам2
Toyota представила новый универсал Corolla1
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение