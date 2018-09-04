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Австралийцы практически перестали пить
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Австралийцы практически перестали пить 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Представители Австралийского статистического бюро провели исследование, в ходе которого выяснили, что потребление алкоголя на Зеленом континенте достигло рекордного минимума за последние полвека. Больше всего австралийцы любят пиво, которое пьют 39,2 процента населения, и вино (38,3), сообщает The Drinks Business.
В 2016-2017 финансовом году совокупное потребление чистого алкоголя в Австралии составило 186 миллионов литров. На каждого жителя страны старше 15 лет и старше в среднем приходилось 9,4 литра. Этот показатель оказался самым низким с начала 1960-х годов.
Представители статистического бюро посчитали, что за 2017 год каждый пьющий австралиец старше 15 лет употреблил в среднем 84 литра пива, 28,5 литра вина, 6,4 литра сидра, 2,8 литра крепкого алкоголя и 33 банки емкостью 375 миллитров алкогольных коктейлей.
Количество непьющего населения Австралии составляет около 20 процентов.
Пик потребления алкоголя в Австралии приходился на середину 1970-х годов. Тогда «спиртной» показатель на душу населения превышал текущий более чем в два раза.
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