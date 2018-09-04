Австралийцы практически перестали пить

Представители Австралийского статистического бюро провели исследование, в ходе которого выяснили, что потребление алкоголя на Зеленом континенте достигло рекордного минимума за последние полвека. Больше всего австралийцы любят пиво, которое пьют 39,2 процента населения, и вино (38,3), сообщает The Drinks Business.

В 2016-2017 финансовом году совокупное потребление чистого алкоголя в Австралии составило 186 миллионов литров. На каждого жителя страны старше 15 лет и старше в среднем приходилось 9,4 литра. Этот показатель оказался самым низким с начала 1960-х годов.

Представители статистического бюро посчитали, что за 2017 год каждый пьющий австралиец старше 15 лет употреблил в среднем 84 литра пива, 28,5 литра вина, 6,4 литра сидра, 2,8 литра крепкого алкоголя и 33 банки емкостью 375 миллитров алкогольных коктейлей.

Количество непьющего населения Австралии составляет около 20 процентов.

Пик потребления алкоголя в Австралии приходился на середину 1970-х годов. Тогда «спиртной» показатель на душу населения превышал текущий более чем в два раза.