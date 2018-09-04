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Abarth обновляет европейскую линейку 595
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Abarth обновляет европейскую линейку 595 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Компания Abarth, принадлежащая Fiat, представляет доработанную европейскую линейку хэтчбека 595 с небольшими визуальными и внутренними изменениями.
Ассортимент компактного итальянского автомобиля теперь разделен на пять отдельных моделей: 595, 595 Pista, 595 Turismo, 595 Competizione и специальный 695 Rivale. Каждый из них отличается определенной отдачей от улучшенного 1,4-литрового двигателя T-Jet, соответствующего последним стандартам выбросов Euro 6D-Temp.
Если рассматривать более детально, мощность 595 составляет 143 лошадиных силы, 595 Pista — 158 лошадиных сил (поставляется с активным выхлопом Record Monza в стандартной комплектации), 595 Turismo — 163 л.с., тем самым обеспечивая ему разгон 0-100 км/ч за 7,3 секунды. Последний нацелен на клиентов, требующих больше эксклюзивности, и поэтому поставляется с кожаной обивкой, уникальной матовой отделкой Asfalto Grey, задними тонированными стеклами, хромированной отделкой и аналогичными накладками на педали.
Версия 595 Competizione предоставляет не менее 177 лошадиных сил и показатель ускорения 0-100 км/ч, что приравнивается к 6,7 секундам. В числе его особенностей: тормоза Brembo, передние и задние амортизаторы Koni и дополнительный механический дифференциал. В то время как последний 695 Rivale поставляется с эксклюзивной двухцветной краской Riva Evening Blue и Shark Grey, аналогичной отдачей силовой установки и красивым интерьером, сочетающим красное дерево на приборной панели и высококачественную кожу.
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