Abarth обновляет европейскую линейку 595

Компания Abarth, принадлежащая Fiat , представляет доработанную европейскую линейку хэтчбека 595 с небольшими визуальными и внутренними изменениями.

Ассортимент компактного итальянского автомобиля теперь разделен на пять отдельных моделей: 595, 595 Pista, 595 Turismo, 595 Competizione и специальный 695 Rivale. Каждый из них отличается определенной отдачей от улучшенного 1,4-литрового двигателя T-Jet, соответствующего последним стандартам выбросов Euro 6D-Temp.

Если рассматривать более детально, мощность 595 составляет 143 лошадиных силы, 595 Pista — 158 лошадиных сил (поставляется с активным выхлопом Record Monza в стандартной комплектации), 595 Turismo — 163 л.с., тем самым обеспечивая ему разгон 0-100 км/ч за 7,3 секунды. Последний нацелен на клиентов, требующих больше эксклюзивности, и поэтому поставляется с кожаной обивкой, уникальной матовой отделкой Asfalto Grey, задними тонированными стеклами, хромированной отделкой и аналогичными накладками на педали.

Версия 595 Competizione предоставляет не менее 177 лошадиных сил и показатель ускорения 0-100 км/ч, что приравнивается к 6,7 секундам. В числе его особенностей: тормоза Brembo, передние и задние амортизаторы Koni и дополнительный механический дифференциал. В то время как последний 695 Rivale поставляется с эксклюзивной двухцветной краской Riva Evening Blue и Shark Grey, аналогичной отдачей силовой установки и красивым интерьером, сочетающим красное дерево на приборной панели и высококачественную кожу.