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Skoda объявила о старте продаж линейки Skoda Hockey Edition‍
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Skoda объявила о старте продаж линейки Skoda Hockey Edition‍ 

Автоновости дня + ещё 1 1 час назад
Российские дилеры Skoda начали продажи новой специальной линейки автомобилей Hockey Edition. В «хоккейной» версии доступны внедорожник Kodiaq, а также лифтбэки Octavia и Rapid.
По сравнению со стандартными версиями, автомобили серии Hockey Edition получили обновленную цветовую линейку с эффектом «металлик», декоративные накладки с логотипом на пороги и эксклюзивные наклейки на кузове.
Интерьер внедорожника Skoda Kodiaq в исполнении Hockey Edition «обогатили» адаптивной подсветкой салона и комбинированной тканево-кожаной обивкой сидений. Также список опций модели пополнился светодиодной передней оптикой с омывателем фар, «поворотными» противотуманками, боковыми зеркалами заднего вида с автозатемнением и электроприводом крышки багажника. В итоге за спецверсию придется отдать минимум 135 000 рублей.
Семейный лифтбэк Skoda Octavia Hockey Edition за доплату в 49 500 рубелей дополнительно оснастили мультифункциональным рулем, передним и задним парктрониками, электрообогревом лобового стекла и 16-дюймовыми колесными дисками.
Что касается самой бюджетной модели «хоккейной» линейки — Skoda Rapid Hockey Edition, для нее в эксклюзивный пакет оснащения по цене от 48 000 рублей вошли: подогрев передних сидений и боковых зеркал заднего вида, мультимедийный комплекс с поддержкой Bluetooth, задний парктроник и светодиодная передняя оптика.
Напомним, что чешские издания опубликовали первые шпионские фотографии нового поколения Skoda Rapid.
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