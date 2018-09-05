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Skoda представила в России хоккейную спецверсию своих моделей
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Skoda представила в России хоккейную спецверсию своих моделей 

Daily-Motor + ещё 6 32 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Российское подразделение концерна Skoda представило специальную линейку своих моделей Kodiaq, Octavia и Rapid под названием Hockey Edition. Автомобили чешской в хоккейной спецверсии получили оригинальные наклейки на кузов, декоративные накладки на пороги, а также ряд других незначительных визуальных доработок.
Кроссовер Kodiaq в хоккейной специальной версии получил в оснащение широкий набор опций, в числе которых оказались: светодиодные фонари и LED-фары с омывателем, наружные зеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением, камера заднего вида с омывателем и многое другое. Специальная модификация Kodiaq Hockey Edition оценена на 135 тысяч рублей дороже, комплектация Ambition.
Модели Octavia и Rapid в хоккейной спецверсии укомплектованы электрообогревом зеркал, подогревом задних сидений, информационно-развлекательной системой и другими опциями.
Доплата за спецверсию Octavia составляет 49 тысяч 500 рублей, а за Rapid — 48 и 51 тысячу рублей в зависимости от комплектации.
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