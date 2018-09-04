SAIC собирается выпустить серийный Tarantula

Сегодня появилась информация о том, что компания SAIC собирается выпустить серийную версию для модели Tarantula не только адаптированную под китайский рынок, но и специально для рынка Старого света.

По словам разработчиков, новый паркетник станет полноразмерным и получит турбированный мотор объёмом в 1.5 или же в 1.3 литра. Отдача в первом случае составит 162 лошадиные силы, а во втором — 150 лошадиных сил. Работать силовые агрегаты смогут с шестиступенчатой или семиступенчатой коробкой передач автоматического типа.

Напомним, что компания SAIC не так давно приобрела Maxus и постепенно выводить новые автомобили на домашний рынок. Теперь же, по всей видимости, планы компании стали куда более амбициозными, и не обращая внимания на не слишком высокие рейтинги и показатели продаж, бренд решил выпустить свою продукцию в Европу. Отметим, что вместе с именем бренда китайской компании досталась и весьма обширная сеть дилерских автосалонов по всему миру, включая Великобританию, Австралию и даже Чили и Доминиканку, поэтому, выпуская качественный товар, у фирмы есть все шансы на успех.