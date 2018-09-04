Новые Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570 Black Edition S замечены в рамках испытаний

После нескольких изображений, просочившихся в сети около месяца назад, Lexus LX 570 Black Edition S и Toyota Land Cruiser снова были запечатлены, но уже на Ближнем Востоке. Отмечается, активный пользователь социальной сети Instagram @hamad1two3 показал новые снимки, позволяющие рассмотреть два массивных внедорожника.

К основным изменениям Toyota Land Cruiser 2019 модельного года относятся обновленная передняя часть с другой решеткой радиатора, включающей меньшее количество горизонтальных линий. Сзади автомобиль практически не меняется за исключением пересмотренного спойлера. В это же время предстоящий Lexus LX 570 получает доработку Black Edition S, предоставляющую затемненные фары, новые задние фонари и набор специальных колесных дисков. Эксклюзивная модель также включает хромированные акценты на решетке, заднюю отделку, аналогичные акценты вокруг номерного знака, хромированные дверные ручки и крышки зеркал. Версия Black Edition S, по-видимому, будет поставляться и с важными внутренними модификациями. А именно: стегаными сидениями, обновленной информационно-развлекательной системой и другими функциями, делающими передвижения на автомобиле более комфортными.