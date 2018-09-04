Если не хватило на RAV4

Suzuki Vitara без приставки Grand (предоставлен официальным дилером «Автомир») похож на своего квадратного предшественника, но здесь формы всё-таки более сглаженные и современные. Автомобиль стал компактней, уменьшился в длину и ширину.

Прямой наследственной чертой является форма капота с характерными прямыми загибами на краях. Растянутые фары, радиаторная решётка под «Форестер», вертикальные светодиодные ходовые огни в бампере — всё это венчает крупный логотип Suzuki на решётке.

Сбоку видно, что полоса остекления сужается от передней части к задней, отчасти придавая машине стремительный вид. Корма кажется усечённой, хотя в принципе пропорции соблюдены.

Сзади выделяются большие многоугольные фонари, как бы оттянутые вниз за серединку. Широкая багажная дверь, небольшой спойлер на стекле, незамысловатый бампер.

В салоне переднюю панель венчают три кругляша — два воздуховода и часы между ними. Сама передняя панель сделана вроде как из мягкого пластика, но на ощупь он практически жёсткий.

Жёсткие здесь и двери, есть только небольшой кусочек мягкого материала на подлокотнике. Из украшений — хромированные ручки и пластиковые серебристые вставки.

Блок климата оформлен глянцевым материалом, кнопки и ручки здесь удобные, логика управления понятна.

Сверху расположен экран мультимедийной системы с неплохим разрешением и простеньким оформлением. Можно послушать радио, подключить смартфон, поменять кое-какие настройки. В звучании штатной акустики достаточно низких частот, но не хватает верхов. А настройка звука не позволяет регулировать средние частоты.

Приборная панель с двумя шкалами хорошо читается — цифры крупные, нет лишних деталей. Между шкалами цифровой дисплей, куда выводится информация бортового компьютера, данные о режимах движения.

Комбинированные сиденья с кожаными боковинами кажутся комфортными и дают приемлемую боковую поддержку. Пространство спереди довольно компактное, но места хватает.

Центральная консоль оформлена простеньким чёрным пластиком, ручка селектора АКП передвигается с громкими щелчками, к ней надо применять некоторое усилие. Центрального подлокотника нет.

Сзади не тесно, но втроём здесь лучше долго не ехать. Из удобств только электростеклоподъёмники.

Объём багажника 375 литров, здесь двойной подпол — сначала органайзер, потом ниша с запасным колесом. Основной пол можно удобно закрепить в поднятом состоянии.

По капотом — 1,4-литовый турбомотор, выдающий 140 сил, которых полноприводному кроссоверу вполне хватает.

Разгоняется машина до сотни за 10,2 секунды, автомат работает чётко и незаметно, на педали газа есть некая пауза, но в целом Vitara — отзывчивый автомобиль.

На невысоких оборотах мотора в салоне не слышно, хотя есть вибрационный фон от него. После 4 тысяч оборотов звук двигателя уже становится громким и натужным.

На шоссе к этому звуку добавляется фон из задней части салона, слышны колёса. На этой машине можно ставить дополнительную шумоизоляцию.

Неровности подвеска отрабатывает с умеренным уровнем жёсткости, не сказать что автомобиль мягок.

Зато и управляется он отзывчиво, сильно не кренится, чутко слушается руля, который «в нуле» практически не имеет мёртвой зоны.

В автоматическом режиме движения система полного привода подключает заднюю ось при пробуксовке передних колёс. На бездорожье можно воспользоваться режимом Snow, есть дополнительная кнопка Lock, которая распределяет тягу равномерно по осям.

Впрочем, межколесных блокировок здесь нет, поэтому далеко заезжать на этой машине не следует. Хотя 18,5-сантиметровый клиренс, короткие база и свесы позволят преодолеть в городе довольно серьёзные сугробы и ямы.

Стоит Vitara с передним приводом и на механике 1 099 000 рублей. Наша оснащённая версия тянет уже на 1,6 млн рублей. Для более крупных японских кроссоверов это только входная цена.

Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.