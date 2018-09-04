Новый Subaru Forester для России: только «оппозитники» и вариатор

Компания Subaru готовится вывести на наш рынок кроссовер нового поколения — в базе Росстандарта появилось ОТТС модели. Мировая премьера Forester пятой генерации состоялась в марте этого года в Нью-Йорке. Кроссовер перевели на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform), которая также лежит в основе последних Impreza и XV. Кардинальных перемен в дизайне «Лесника» нет, но при этом вседорожник стал немного крупнее: длина нового Forester равна 4 625 мм, что на 15 мм больше по сравнению с предшественником, ширина увеличена на 20 мм до 1 815 мм, колесная база теперь составляет 2 670 мм (+30 мм). Высота, напротив, уменьшена на 5 мм до 1 730 мм. В новом Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), полученном Subaru 3 сентября 2018-го, для российской версии Forester заявлено два мотора. Как и ожидалось, гибридная версия, которая есть в Японии, нам не положена. Итак, в России кроссовер предложат с модернизированными атмосферными «оппозитниками» 2.0 (FB20) и 2.5 (FB25) — оба теперь с непосредственным впрыском топлива (у прежнего «Лесника» моторы с распределенным впрыском), еще у двигателей повышенная степень сжатия. Мощность двухлитрового мотора все так же составляет 150 л.с., но максимальный крутящий момент урезан со 198 до 196 Нм. Двигатель 2.5 отныне выдает 185 л.с. и 239 Нм (у предшественника — 171 л.с. и 235 Нм). Оба мотора сочетаются с вариатором Lineartronic, привод — только полный. Вседорожник предыдущего поколения в РФ еще доступен с «турбочетверкой» 2.0 (241 л.с., 350 Нм), но у новой модели такого двигателя, видимо, не будет. Кроме того, предыдущий Forester с двухлитровым атмосферным мотором у нас можно купить с шестиступенчатой «механикой».

Согласно ОТТС, в списке оборудования базовой версии нового кросса значатся: подогрев передних и задних кресел, кондиционер с функцией автоматического управления, система мониторинга давления воздуха в шинах, электронная система контроля устойчивости, ESC, система экстренного реагирования Эра-Глонасс. Для дорогих комплектаций предусмотрены: люк с электроприводом, система бесключевого доступа, камеры кругового обзора, мультимедиа с навигатором, адаптивный круиз-контроль с двумя камерами для контроля дистанции до впереди идущего автомобиля, системы мониторинга «слепых» зон и автоматического переключения света фар.

К нам Subaru Forester по-прежнему будут поставлять из Японии. А вот дата старта продаж модели новой генерации пока не объявлена. Не исключено, что новый кросс выйдет на российский рынок уже в этом году. Цены тоже еще не известны. Предыдущий Forester стоит от 1 719 000 рублей (без учета спецпредложений). Вседорожник является самой популярной моделью Subaru в РФ: по информации Kolesa.ru , в январе-июле 2018-го у нас реализовано 2334 автомобиля Subaru Forester — это на 78 единиц больше, чем в прошлом году.

По материалам: www.kolesa.ru