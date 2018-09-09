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Новый Subaru Forester представят в России 15 сентября
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Новый Subaru Forester представят в России 15 сентября 

Daily-Motor + ещё 21 21 минуту назад
Фото: Daily-Motor
Японская автомобильная марка Subaru объявила дату российской премьеры нового поколения кроссовера Forester. Новинка будет представлена 15 сентября 2018 года в рамках фестиваля Subafest, который пройдет на стадионе «Открытие Арена».
На авторынке России новый «Субару Форестер» будет продаваться исключительно с атмосферными бензиновыми моторами, оснащенными системой непосредственного впрыска топлива.
Базовая комплектация новой генерации Forester получит под капот 2-литровый 150-сильный агрегат, а более дорогие версии — 2,5-литровый двигатель на 185 лошадиных сил. Связку обоим составит бесступенчатый вариатор Lineartronic и система полного привода.
Напомним, что мировой дебют нового поколения кроссовера Subaru Forester состоялся весной текущего года на автомобильной выставке в Нью-Йорке.
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