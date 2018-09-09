Новый Subaru Forester представят в России 15 сентября

Японская автомобильная марка Subaru объявила дату российской премьеры нового поколения кроссовера Forester. Новинка будет представлена 15 сентября 2018 года в рамках фестиваля Subafest, который пройдет на стадионе «Открытие Арена».

На авторынке России новый «Субару Форестер» будет продаваться исключительно с атмосферными бензиновыми моторами, оснащенными системой непосредственного впрыска топлива.

Базовая комплектация новой генерации Forester получит под капот 2-литровый 150-сильный агрегат, а более дорогие версии — 2,5-литровый двигатель на 185 лошадиных сил. Связку обоим составит бесступенчатый вариатор Lineartronic и система полного привода.