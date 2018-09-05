Появились подробности о новом Subaru Forester для России

Японский автопроизводитель готовится вывести на российский рынок пятое поколение кроссовера. Незадолго до старта продаж Росстандарт опубликовал ОТТС на новинку.

Согласно сертификату Одобрения типа транспортного средства, в России «Форестер» появится с двумя вариантами бензиновых двигателей и системой полного привода. В качестве базового агрегата предложат двухлитровый мощностью 150 л.с., а топовым станет мотор объемом 2,5 литра с отдачей в 185 «сил». Трансмиссия — вариатор Lineartronic.

Напомним, сменивший поколение Subaru Forester построен на глобальной архитектуре SGP, которая уже лежит в основе XV и Impreza. Ранее стало известно, что в список оборудования автомобиля войдут система активной безопасности EyeSight c адаптивным круиз-контролем с функцией мониторинга рядности движения и системой автоматического экстренного торможения.

На сегодняшний день цены на модель начинаются от 1,72 млн рублей, а топовая версия стоит от 2,63 млн рублей. Стоимость нового «Форестера» пока не названа.