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Стали известны характеристики нового Subaru Forester для РФ
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Стали известны характеристики нового Subaru Forester для РФ 

Daily-Motor + ещё 6 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В открытой базе Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для кроссовера Subaru Forester новой генерации. Судя по данным, опубликованным в документе, новый «Форестер» для России будет несколько отличаться от версии, продающейся на глобальной арене.
В сравнении с предшественником кроссовер разработан на архитектуре SGP. Кроме того, автомобиль немного раздался в габаритах.
В ОТТС этой модели указано, что новый Forester будет продаваться в нашей стране с линейкой модернизированных атмосферных двигателей сери FB. В базовой версии кроссовер получит под капот 2-литровый агрегат на 150 лошадиных сил при 196 Нм крутящего момента, а в более дорогих — 2,5-литровый на 185 «лошадок» при 239 Нм вращающего момента. Ассистировать обоим моторам будет клиноцепной вариатор Lineartronic. Полный привод, по традиции для этой марки, идет уже начиная с базовой комплектации.
Напомним, что текущее поколение Subaru Forester продается на российском авторынке по цене от 1 миллиона 840 тысяч рублей.
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