Новый KIA Ceed уже в продаже!

«Автомир» открывает продажи нового KIA Ceed!

Ярчайший стиль вкупе с неповторимой динамикой — это и есть новый KIA Ceed. Его только что буквально представили на Московском автосалоне-2018!

Покупателю предлагается выбрать один из трёх бензиновых моторов. Их мощностная отдача варьируется от 100 до 140 лошадиных сил. Относительно трансмиссий — здесь тоже есть альтернативы: «механика», 6-скоростной «автомат», 7-ступенчатый «робот». Последний вариант дарит дарит высочайшую точность переключений и положительно сказывается на «прожорливости».

Автомобиль плюс ко всему щедро оснащён. Это и система автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль, ассистент распознавания дорожных знаков с функцией автоматического торможения. Лишь малую часть перечислили!

"Автомир" приглашает испытать горячую новинку в деле и лично убедиться во всех плюсах нового Ceed. Ценник на машину берёт старт с 909 900 рублей.

Источник: ГК Автомир