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Новый KIA Ceed уже в продаже!
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Новый KIA Ceed уже в продаже! 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
«Автомир» открывает продажи нового KIA Ceed!
Ярчайший стиль вкупе с неповторимой динамикой — это и есть новый KIA Ceed. Его только что буквально представили на Московском автосалоне-2018!
Покупателю предлагается выбрать один из трёх бензиновых моторов. Их мощностная отдача варьируется от 100 до 140 лошадиных сил. Относительно трансмиссий — здесь тоже есть альтернативы: «механика», 6-скоростной «автомат», 7-ступенчатый «робот». Последний вариант дарит дарит высочайшую точность переключений и положительно сказывается на «прожорливости».
Автомобиль плюс ко всему щедро оснащён. Это и система автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль, ассистент распознавания дорожных знаков с функцией автоматического торможения. Лишь малую часть перечислили!
"Автомир" приглашает испытать горячую новинку в деле и лично убедиться во всех плюсах нового Ceed. Ценник на машину берёт старт с 909 900 рублей.
Источник: ГК Автомир
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