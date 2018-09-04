Опубликованы первые снимки изнутри салона Mercedes-Benz EQC

Новый электрокар-кроссовер от Мерседес может похвастаться шикарным дизайном салона, который можно в мельчайших деталях разглядеть в видео, которое компания запостила на официальной странице в Facebook.

Новый электрокар не обошелся без механических кнопок, но обзавелся длинной панелью тачскрина и мощным головным устройством Mercedes-Benz User eXpirience, которое способно самообучаться и распознавать голос владельца. Спидометр и датчик топлива оказались на экране тачскрина, а существенная часть климат-контроля, скорее всего, все еще будет на механическом интерфейсе. Судя по тому, что электрокроссовер базируется на разработках концепт-кара Generation EQ, у него будет двойной электромотор на 408 лошадиных сил, разгоном до 100 километров в час за пять секунд и пробегом без подзарядки в 500 километров. Это, скорее всего, будет новый рекорд для электрокаров, так как на данный момент дальше 350 километров ни один электрокар проехать без подзарядки не может.