В Ульяновске запустят серийное производство элементов безопасности для проекта «Кортеж» 

УЛЬЯНОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Ульяновское ООО «Таката Рус» (входит в корпорацию Joyson Safety Systems), в 2019 году намерено открыть серийное производство ремней и подушек безопасности для проекта «Кортеж». Об этом сообщил во вторник журналистам генеральный директор предприятия Алексей Шачнев.
"Думаю, многие видели новый лимузин президента — проект «Кортеж», автомобиль Aurus, это тоже один из наших клиентов. Первые изделия, в том числе с участием наших сотрудников, изготовлены и поставлены заказчику, сейчас в активной фазе — изготовление … оборудования. К концу этого календарного года мы начнем уже отрабатывать технологические процессы здесь и на следующий год уже запустим серийное производство", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Шачнев добавил, что предприятие будет изготавливать практически всю линейку элементов пассивной безопасности автомобиля: рулевое колесо, все существующие виды подушек безопасности — для водителя, для пассажира, ремни безопасности для переднего ряда и для заднего ряда. «В этой линейке будет и лимузин, и седан, и минивен, и внедорожник. Мы будем поставлять изделия для всех [этих] автомобилей», — уточнил он.
По словам руководителя предприятия, в первый год не запланировано больших объемов производства. В дальнейшем объем заказов рассчитывается нарастить. «В этих изделиях собраны самые передовые достижения европейского мирового инжиниринга, с точки зрения пассивной системы безопасности», — сказал Шачнев.
Проект «Единая модульная платформа» (проект «Кортеж») предполагает создание линейки автомобилей на базе единой платформы — седана, лимузина, минивена и внедорожника. Проект реализуется с 2013 года — тогда, согласно распоряжению правительства, исполнителем размещенного Минпромторгом заказа по созданию линейки автомобилей стал ФГУП «НАМИ». Ключевая задача проекта — создание лимузина для первого лица государства. Также автомобили проекта будут создаваться для госслужащих и со временем заменят существующий автомобильный парк, куда входят машины иностранных брендов. На работы по проекту «Кортеж» из бюджета было выделено 12,4 млрд рублей.