В Ульяновске запустят серийное производство элементов безопасности для проекта «Кортеж»

УЛЬЯНОВСК, 4 сентября. / ТАСС /. Ульяновское ООО «Таката Рус» (входит в корпорацию Joyson Safety Systems), в 2019 году намерено открыть серийное производство ремней и подушек безопасности для проекта «Кортеж». Об этом сообщил во вторник журналистам генеральный директор предприятия Алексей Шачнев.

"Думаю, многие видели новый лимузин президента — проект «Кортеж», автомобиль Aurus, это тоже один из наших клиентов. Первые изделия, в том числе с участием наших сотрудников, изготовлены и поставлены заказчику, сейчас в активной фазе — изготовление … оборудования. К концу этого календарного года мы начнем уже отрабатывать технологические процессы здесь и на следующий год уже запустим серийное производство", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Шачнев добавил, что предприятие будет изготавливать практически всю линейку элементов пассивной безопасности автомобиля: рулевое колесо, все существующие виды подушек безопасности — для водителя, для пассажира, ремни безопасности для переднего ряда и для заднего ряда. «В этой линейке будет и лимузин, и седан, и минивен, и внедорожник. Мы будем поставлять изделия для всех [этих] автомобилей», — уточнил он.

По словам руководителя предприятия, в первый год не запланировано больших объемов производства. В дальнейшем объем заказов рассчитывается нарастить. «В этих изделиях собраны самые передовые достижения европейского мирового инжиниринга, с точки зрения пассивной системы безопасности», — сказал Шачнев.