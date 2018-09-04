Новый кабриолет BMW испытали в Долине Смерти

Пустыня Мохаве стала испытательным полигоном для BMW 8 Series.

Инженеры компании исследовали жаропрочность, стойкость к высоким температурам и проникновению пыли. Так, в ходе одного из тестов специалистами были проверены функции и эффективность климат-контроля, тачскрина и бортовых электронных помощников после того, как автомобиль стоял в пекле 50°C целыми часами. Кроме калифорнийской пустыни BMW 8 Series ранее посетил тестовые полигоны в Швейцарских Альпах и юге Франции. Судя по тому, что стали известны данные о начинке капота, автомобиль прошел все пробы успешно.

Проверенные источники докладывают, что на выбор покупателей будут представлены трехлитровый шестицилиндровый двигатель на 320 лошадей и 4.4-литровый V8 TPT с турбонаддувом на целых 530 лошадиных сил.