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Новый кабриолет BMW испытали в Долине Смерти
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Новый кабриолет BMW испытали в Долине Смерти 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Пустыня Мохаве стала испытательным полигоном для BMW 8 Series.
Инженеры компании исследовали жаропрочность, стойкость к высоким температурам и проникновению пыли. Так, в ходе одного из тестов специалистами были проверены функции и эффективность климат-контроля, тачскрина и бортовых электронных помощников после того, как автомобиль стоял в пекле 50°C целыми часами. Кроме калифорнийской пустыни BMW 8 Series ранее посетил тестовые полигоны в Швейцарских Альпах и юге Франции. Судя по тому, что стали известны данные о начинке капота, автомобиль прошел все пробы успешно.
Проверенные источники докладывают, что на выбор покупателей будут представлены трехлитровый шестицилиндровый двигатель на 320 лошадей и 4.4-литровый V8 TPT с турбонаддувом на целых 530 лошадиных сил.
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