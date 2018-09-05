Электрический кроссовер Mercedes EQC: серийная версия

Борьба за лучший электрический автомобиль становится наколенной. В список лучших электрокаров на ряду с Tеslа Mоdеl X, Jаguаr L-Pаcе врывается Mеrcеdеs-Bеnz ЕQS.

Немецкий автомобильный концерн немного поменял стратегию и решил представить заключительный вариант Mercеdes-Bеnz EQS компания представила заранее, до того, как стартовали продажи новой модели. Это совершенно не похожий на другие модели авто, на платформе которого будет выстроено множество автомобилей.

Большой, вместительный задний багажник вместительностью до 500 литров, но в отличии от конкурентов передний отсек не предусматривается производителем. Под капотом расположился блок с электроникой, его крепит трубчатая рама. В настоящее время автомобиль представлен только в одной модификации EQC 400, имеет два электрических моторов, расположенных на двух параллельных осях, суммарная мощность 408 "лошадей".