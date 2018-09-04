Mercedes-Benz официально представил первый электрический кроссовер EQC

Долгожданная презентация состоялась сегодня в Стокгольме. Полное название модели — Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC.

Согласно пресс-релизу, EQC оснащен литий-ионным (Li-Ion) аккумулятором последнего поколения, который служит источником энергии для обоих электродвигателей. Аккумулятор состоит из 384 элементов и расположен в полу транспортного средства, между двумя осями. Система батарей состоит из двух модулей. Мощный высоковольтный аккумулятор имеет номинальное напряжение около 350 V. Система имеет жидкостное охлаждение.

Совокупная мощность асин6хронных двигателей, установленных на разные оси — 300 кВт. До 100 км/ч с такой силовой установкой электромобиль разгонится за 4,9 секунды.

EQC имеет полностью новую систему привода на каждой оси. Для уменьшения расхода энергии, передний электрический двигатель оптимизирован на низкие нагрузки, тогда как задний включается при спортивном режиме.

«Умная система» способна выбирать оптимальный режим вождения и контролировать восстановление энергии. Для этого обрабатываются навигационные данные, такие как распознавание дорожных знаков и информация от интеллектуальных помощников безопасности, среди которых радар и стереокамера.

Водителю доступны различные режимы движения, такие как Комфорт (по умолчанию), Эко (экономичный), Максимальный (на максимальном использовании заряда), Спорт, и Индивидуальный, позволяющий водителю подгонять каждый параметр отдельно.

Новинка также получила особый пользовательский интерфейс мультимедийной системы, способной к обучению, с распознаванием речи и сенсорным экраном.

Производство EQC начнется на заводе в немецком Бремене с 2019 года, а затем в Пекине, на китайском заводе марки. Цены пока не известны.