Ещё
Mercedes-Benz официально представил первый электрический кроссовер EQC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz официально представил первый электрический кроссовер EQC 

За рулем Кубань 53 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
Долгожданная презентация состоялась сегодня в Стокгольме. Полное название модели — Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC.
Согласно пресс-релизу, EQC оснащен литий-ионным (Li-Ion) аккумулятором последнего поколения, который служит источником энергии для обоих электродвигателей. Аккумулятор состоит из 384 элементов и расположен в полу транспортного средства, между двумя осями. Система батарей состоит из двух модулей. Мощный высоковольтный аккумулятор имеет номинальное напряжение около 350 V. Система имеет жидкостное охлаждение.
Совокупная мощность асин6хронных двигателей, установленных на разные оси — 300 кВт. До 100 км/ч с такой силовой установкой электромобиль разгонится за 4,9 секунды.
EQC имеет полностью новую систему привода на каждой оси. Для уменьшения расхода энергии, передний электрический двигатель оптимизирован на низкие нагрузки, тогда как задний включается при спортивном режиме.
«Умная система» способна выбирать оптимальный режим вождения и контролировать восстановление энергии. Для этого обрабатываются навигационные данные, такие как распознавание дорожных знаков и информация от интеллектуальных помощников безопасности, среди которых радар и стереокамера.
Водителю доступны различные режимы движения, такие как Комфорт (по умолчанию), Эко (экономичный), Максимальный (на максимальном использовании заряда), Спорт, и Индивидуальный, позволяющий водителю подгонять каждый параметр отдельно.
Новинка также получила особый пользовательский интерфейс мультимедийной системы, способной к обучению, с распознаванием речи и сенсорным экраном.
Производство EQC начнется на заводе в немецком Бремене с 2019 года, а затем в Пекине, на китайском заводе марки. Цены пока не известны.
За рулем Кубань: последние новости
Lada готовит экономичный битопливный универсал Largus Началось серийное производство полностью электрического кроссовера Audi e-tron Кроссовер BMW Vision iNext презентуют в самолёте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не ягненок»: Ярмольник против ФСО10
Как изменится жизнь водителей в сентябре
Исповедь «перекупа»: почему простой водитель никогда не купит хорошую машину
В Москве запустят «народный каршеринг»
Mercedes показал новое поколение B-Class
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение