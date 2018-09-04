Ford официально подтверждает выпуск Fiesta ST Line

Согласно официальным данным, американская компания запускает разработку новой ограниченной версии для 2019 года, названной Fiesta ST Line. Отмечается, стоимость автомобиля составит 18 500 долларов США (включая оплату за транспортировку).

«По мере того как компания начинает переключать свое внимание с небольших автомобилей на более крупные, мы искали способ отпраздновать Fiesta и дать нашим лояльным клиентам что-то новое для их последней покупки», — объясняет менеджер по маркетингу Ford Джефф Эгген. «Fiesta ST Line была создана для клиентов, которые хотят более спортивного вида Fiesta ST, но не обязательно нуждаются в мощности или дополнительных затратах, которые поставляются с этим автомобилем».