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Ford официально подтверждает выпуск Fiesta ST Line
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Ford официально подтверждает выпуск Fiesta ST Line 

Auto.Today 46 минут назад
Фото: Auto.Today
Согласно официальным данным, американская компания запускает разработку новой ограниченной версии для 2019 года, названной Fiesta ST Line. Отмечается, стоимость автомобиля составит 18 500 долларов США (включая оплату за транспортировку).
«По мере того как компания начинает переключать свое внимание с небольших автомобилей на более крупные, мы искали способ отпраздновать Fiesta и дать нашим лояльным клиентам что-то новое для их последней покупки», — объясняет менеджер по маркетингу Ford Джефф Эгген. «Fiesta ST Line была создана для клиентов, которые хотят более спортивного вида Fiesta ST, но не обязательно нуждаются в мощности или дополнительных затратах, которые поставляются с этим автомобилем».
И так, что касается предстоящего Ford Fiesta ST Line, автомобиль получает более спортивные черты, задний диффузор, отличительную крышу в черном цвете, спойлер, а также уникальные 16-дюймовые колесные диски, хромированные наконечники для выхлопных труб и отличительные надписи ST Line. Внутри модели присутствую аналогичные логотипы, красная строчка, кожаное рулевое колесо, металлические накладки на педали и коврики с красными акцентами. В качестве стандарта Ford Fiesta поставляется с 1,6-литровым атмосферным двигателем, обеспечивающим 120 лошадиных сил и 152 Нм крутящего момента. Агрегат соединяется с пятиступенчатой механической коробкой передач или автоматом в качестве опции.
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