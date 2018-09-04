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Новый Subaru Forester для России получил ОТТС
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Новый Subaru Forester для России получил ОТТС 

За рулем Кубань 45 минут назад
Фото: За рулем Кубань
«Субару» готовится вывести на российский рынок «Форестер» свежей генерации.
Автомобиль, уже представленный официально миру в марте текущего года на автосалоне в Нью-Йорке, получил 3 сентября Одобрение типа транспортного средства в России. Вариант для нашего рынка включает два атмосферника с прямым впрыском: объемом 2.0 л и отдачей 150 л.с. FB20, и 2.5 л — FB25 мощностью 185 л.с. Оба сочетаются с коробкой-вариатором Lineartronic и безальтернативным полным приводом. Гибридная версия, доступная в Японии, к нам не приедет.
Согласно ОТТС, в список оборудования нового поколения включат сервис ЭРА-Глонасс, а также кондиционер, подогрев всех сидений, контроллер давления в шинах, ESC. Топовые модификации будут предложены с люком с электрическим приводом, камерами полного обзора, бесключевым доступом в салон, мультимедийной системой с навигатором.
На российский рынок будут поставляться автомобили, выпущенные в Японии — как и прежде. Дата начала продаж пока не известна, но учитывая, что ОТТС уже появился, дилеры могут ожидать модель нового поколения уже в этом году.
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