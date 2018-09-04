Новый Subaru Forester для России получил ОТТС

Субару » готовится вывести на российский рынок «Форестер» свежей генерации.

Автомобиль, уже представленный официально миру в марте текущего года на автосалоне в Нью-Йорке, получил 3 сентября Одобрение типа транспортного средства в России. Вариант для нашего рынка включает два атмосферника с прямым впрыском: объемом 2.0 л и отдачей 150 л.с. FB20, и 2.5 л — FB25 мощностью 185 л.с. Оба сочетаются с коробкой-вариатором Lineartronic и безальтернативным полным приводом. Гибридная версия, доступная в Японии, к нам не приедет.

Согласно ОТТС, в список оборудования нового поколения включат сервис ЭРА-Глонасс, а также кондиционер, подогрев всех сидений, контроллер давления в шинах, ESC. Топовые модификации будут предложены с люком с электрическим приводом, камерами полного обзора, бесключевым доступом в салон, мультимедийной системой с навигатором.

На российский рынок будут поставляться автомобили, выпущенные в Японии — как и прежде. Дата начала продаж пока не известна, но учитывая, что ОТТС уже появился, дилеры могут ожидать модель нового поколения уже в этом году.