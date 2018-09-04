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DP Motorsport превратила Porsche 965 в легендарный 935
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DP Motorsport превратила Porsche 965 в легендарный 935 

Auto.Today 25 минут назад
Фото: Auto.Today
Поклонники Porsche знают, что 935 является очень важной моделью для компании, завоевавшей множество побед в различных соревнованиях и гонках. Однако, как бы не хотелось, данному автомобилю нельзя передвигаться по дорогам общего пользования, только, если это не возрожденный 935 от DP Motorsport.
Тюнеры взяли за основу Porsche 911 Turbo (965) 1995 года, оснащенный 3,3-литровым двигателем с турбонаддувом, рассчитанным на производство 450 лошадиных сил. Специалисты пока не предоставляют характеристик ускорения 0-100 км/ч и максимальной скорости для реализованного автомобиля.
На начальном этапе возрождения 935, DP Motorsport устанавливает спортивную подвеску H & R, а также 9х18-дюймовые и 12,5х18-дюймовые колесные диски с шинами 245/40 и 335/30, соответственно. Ошеломляющий дизайн, который делает его похожим на Porsche 935, продолжается внутри, где используется высококачественная кожа в классическом сером оттенке с черными вставками, трехспицевое рулевое колесо, ковшеподобные сидения с гоночными ремнями безопасности и многое другое.
DP Motorsport заявляет, что проект является единственным в своем роде и уже доставлен дилеру в Майами, штат Флорида.
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