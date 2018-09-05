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В Сети обнаружили уникальный «Москвич» купе «Дуэт-2»
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В Сети обнаружили уникальный «Москвич» купе «Дуэт-2» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На сайте конструкторского бюро Смирнова появилось необычное авто — уникальный 2-дверный «Москвич» в кузове купе получивший имя «Дуэт-2».
Ранее владельцем этого эксклюзива был житель Смоленска, у которого КБ Смирнова и выкупило модель, после чего основательно доработало.
Модель появилась на свет в 1999 году и поговаривают, что инициатором разработки был сам Юрий Лужков, пожелавший новую «малолитражку».
Конструкторы собрали новинку за две недели и наградили именем «Дуэт», базой которого стала модель «Князь Владимир», но с укороченной колесной базой. В передней части просматриваются элементы от модели «Иван Калита», в частности решетка, оптика и крылья.
От этой же модели для «Дуэта» была позаимствована кожаная обивка и дерево в интерьере.
В качестве двигателя был применен агрегат Renault FR 3 и Renault FR7 производительностью 113 и 148 л.с.
В комплектацию «Дуэт-2» был включен кондиционер, ГУР и стеклоподъемники на электроуправлении.
В том же 99-ом году был разработан «Дуэт-2», который разнился в передней части, взятой от обычного «Москвича» «Святогор».
Под капотом «Дуэт-2» располагался уже отечественный мотор ВАЗ-2106-70, а в салоне интерьер оформлен более скромно.
По желанию клиента переработанное в КБ Смирнова купе было выкрашено в цвет зеленый «металлик».
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