В Сети обнаружили уникальный «Москвич» купе «Дуэт-2»

На сайте конструкторского бюро Смирнова появилось необычное авто — уникальный 2-дверный «Москвич» в кузове купе получивший имя «Дуэт-2».

Ранее владельцем этого эксклюзива был житель Смоленска, у которого КБ Смирнова и выкупило модель, после чего основательно доработало.

Модель появилась на свет в 1999 году и поговаривают, что инициатором разработки был сам Юрий Лужков , пожелавший новую «малолитражку».

Конструкторы собрали новинку за две недели и наградили именем «Дуэт», базой которого стала модель «Князь Владимир», но с укороченной колесной базой. В передней части просматриваются элементы от модели « Иван Калита », в частности решетка, оптика и крылья.

От этой же модели для «Дуэта» была позаимствована кожаная обивка и дерево в интерьере.

В качестве двигателя был применен агрегат Renault FR 3 и Renault FR7 производительностью 113 и 148 л.с.

В комплектацию «Дуэт-2» был включен кондиционер, ГУР и стеклоподъемники на электроуправлении.

В том же 99-ом году был разработан «Дуэт-2», который разнился в передней части, взятой от обычного «Москвича» «Святогор».

Под капотом «Дуэт-2» располагался уже отечественный мотор ВАЗ-2106-70, а в салоне интерьер оформлен более скромно.

По желанию клиента переработанное в КБ Смирнова купе было выкрашено в цвет зеленый «металлик».