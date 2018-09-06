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Японский авто рынок в августе продолжил расти
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Японский авто рынок в августе продолжил расти 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно информации от Японской ассоциации автодилеров (JADA), в августе авторынок Японии увеличился до 200355 автомобилей (+2,1%). За восемь месяцев в стране восходящего солнца реализовано 1947252 автомобиля, что на 3,4% ниже прошлогодних результатов.
Как сообщается, среди авто брендов, представленных на японском авторынке, в обсуждаемом периоде лидирует отечественная Toyota. Японские автолюбители приобрели 93821 автомобиль данной марки (+1%).
Второй результат у автобренда Nissan, чьи продажи на местном авторынке выросли на 8,7% до 25032 единицы.
Номер три в рейтинге популярности японских автолюбителей — Honda. Автомобилей данной марки в Японии было реализовано 23394 единицы (-8,4%).
Как мы видим, японцы больше всего доверяют отечественному автопроизводителю. В тройку лидеров японского авторынка не вошли ни американские, ни немецкие, ни корейские авто бренды.
Не говоря уже о китайских автопроизводителях, чья продукция набирает популярность на российском авторынке.
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