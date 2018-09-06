Японский авто рынок в августе продолжил расти

Согласно информации от Японской ассоциации автодилеров (JADA), в августе авторынок Японии увеличился до 200355 автомобилей (+2,1%). За восемь месяцев в стране восходящего солнца реализовано 1947252 автомобиля, что на 3,4% ниже прошлогодних результатов.

Как сообщается, среди авто брендов, представленных на японском авторынке, в обсуждаемом периоде лидирует отечественная Toyota. Японские автолюбители приобрели 93821 автомобиль данной марки (+1%).

Второй результат у автобренда Nissan, чьи продажи на местном авторынке выросли на 8,7% до 25032 единицы.

Номер три в рейтинге популярности японских автолюбителей — Honda. Автомобилей данной марки в Японии было реализовано 23394 единицы (-8,4%).

Как мы видим, японцы больше всего доверяют отечественному автопроизводителю. В тройку лидеров японского авторынка не вошли ни американские, ни немецкие, ни корейские авто бренды.

Не говоря уже о китайских автопроизводителях, чья продукция набирает популярность на российском авторынке.