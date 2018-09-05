Японский авторынок в августе продолжил расти

Японский авторынок в августе увеличился на 2,1% до 200355 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за восемь месяцев 2018 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 947 тыс. 252 машины (-3,4%).