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Renault снимает с продажи в России две дешевые легковушки
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Renault снимает с продажи в России две дешевые легковушки 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 2 часа назад
Автомобильная корпорация Renault собирается отказаться от продажи на российском рынке сразу двух моделей автомобилей.
Так, в скором времени с российского рынка выведут модели Logan и Sandero под основным брендом Renault. Об этом пишет Automotive News.
Стоит отметить, что причиной тому названо стремление вывести бренд Renault в более дорогостоящую категорию. Кроме того, решение связано с растущим давлением со стороны машин Lada АвтоВАЗа. Как стало известно, Logan и Sandero перестанут продавать в России после того, как модели получат обновления в Европе. Пока точные сроки неизвестны. В странах Евросоюза эти автомобили по-прежнему будут реализовываться под брендом Dacia.
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