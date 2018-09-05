Renault снимает с продажи в России две дешевые легковушки

Автомобильная корпорация Renault собирается отказаться от продажи на российском рынке сразу двух моделей автомобилей.

Так, в скором времени с российского рынка выведут модели Logan и Sandero под основным брендом Renault. Об этом пишет Automotive News.