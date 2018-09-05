Renault снимает с продажи в России две дешевые легковушки 

Автомобильная корпорация Renault собирается отказаться от продажи на российском рынке сразу двух моделей автомобилей.
Так, в скором времени с российского рынка выведут модели Logan и Sandero под основным брендом Renault. Об этом пишет Automotive News.
Стоит отметить, что причиной тому названо стремление вывести бренд Renault в более дорогостоящую категорию. Кроме того, решение связано с растущим давлением со стороны машин Lada АвтоВАЗа. Как стало известно, Logan и Sandero перестанут продавать в России после того, как модели получат обновления в Европе. Пока точные сроки неизвестны. В странах Евросоюза эти автомобили по-прежнему будут реализовываться под брендом Dacia.