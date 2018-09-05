Лимитированный гиперкар Lamborghini Aventador представлен на закрытом мероприятии

В течении последних нескольких месяцев появилось достаточно много информации о преемнике Aventador, причем большая часть была сосредоточена на гибридной силовой установке. Теперь же участники форума McLarenLife заявляют, что автомобиль, известный как LB48H, был предварительно просмотрен во время частного мероприятия в Италии ранее этим летом.

Показанный прототип позаимствовал некоторые стилистические компоненты у потрясающей концепции Terzo Millennio. Кроме того, согласно данным, преемник Aventador использовал атмосферный двигатель V12 мощностью 800 лошадиных сил и электрический агрегат, который должен предоставить дополнительные 50 л.с., обеспечивающие совокупную отдачу установки в 850 лошадиных сил.