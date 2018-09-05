Появились шпионские снимки нового Peugeot 208

Из фотографий заметно, что Peugeot 208 получил черты от представителя линейки 508.

Автомобиль находится еще на стадии тестов, поэтому камуфляж все таки присутствует. Однако эксперты уже сделали некоторые свои выводы.

Судя по дизайну корпуса, новинка обрела уже окончательный вид. Впечатлений добавляет передняя и задняя оптика.

Помимо этого, на пятидверном образце присутствуют двойные выхлопные отверстия и спойлер на крыше. Кстати, не исключено, что в будущем может появиться и вариант исполнения с тремя дверями.

Peugeot 208 образца 2019 года получил платформу CMP, сделавшую машину легче по сравнению с предшественниками на 100 килограмм. Кроме того, данная архитектура позволяет заменить бензиновый агрегат электродвигателем.

Ходят слухи, что электрический вариант 208 может появиться уже в будущем году. Однако он не будет отдельно выделяться по своему внешнему дизайну среди транспорта с бензиновым мотором.