Geely раскрыла подробности о бензоэлектрическом седане GE

Китайский бренд Geely анонсировал вывод на отечественный рынок гибридного седана GE и раскрыл подробности о бензоэлектрической модели. Премьера новинки состоялась на Московском международном автосалоне.

Седан Geely GE оснащён гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового турбомотора суммарной мощностью 261 л. с., способной развивать 425 Нм крутящего момента. На 100 км пути гибриду требуется всего 1,6 литра бензина, при этом разгон с 0 до 100 км/ч занимает 7,4 секунды. Машина может перемещаться, в том числе, на чистой электротяге — на расстояние до 60 км. На подзарядку батарей требуется полтора часа.

Вторая модификация GE — «мягкий» гибрид — создана на 48-вольтовой архитектуре и снабжена стартером-генератором с ременным приводом, помогающим 1,5-литровому мотору. Такая версия не имеет возможности подзарядки от электросети и потребляет в среднем 5,8 литров бензина на 100 км пути.

В список систем оснащения модели входят адаптивный круиз-контроль, автоматизированный парковочный ассистент, система удержания полосы движения, навигационная система с интеллектуальным эко-режимом, четыре камеры панорамного вида, голосовое управление и многое другое.

Гибридная новинка поступит в российскую продажу во второй половине 2019 года. На первом этапе покупателям будут доступны только «мягкие» гибриды. Стоимость и комплектации седана будут обнародованы ближе к старту продаж.

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