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Первый электрический Мерседес
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Первый электрический Мерседес 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz официально представила первый серийный кроссовер на электротяге — EQC. Он стал родоначальником суббренда EQ, призванным запустить в серию целую линейку экологически чистых мерседесовских автомобилей. Вседорожник получил два мотора, систему рекуперации энергии с пятью режимами работы, которые водитель может выбирать по своему усмотрению, и литиевые батареи на 80 киловатт-часов. По скорости разгона и запасу хода на одной зарядке EQC может соперничать с спорткарами, но обо всем по порядку в нашей галерее.
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