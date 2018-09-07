Первый грузовик без зеркал заднего вида

Да-да, новый Mercedes-Benz Actros MP4 щеголяет камерами заднего вида вместо зеркал, словно будущий электромобиль Audi E-Tron. Но одно дело кроссовер, и совсем другое — огромный грузовик! Любопытно, что при этом полноценной системы кругового обзора у него почему-то не появилось: над ветровым стеклом и над окном правой двери остались два обычных зеркала, чтобы иметь возможность заглянуть в слепые зоны.

А в привычных местах теперь расположены видеокамеры на тонких ножках. Изображение с них выводится в реальном времени на 15-дюймовые экраны разрешением 1920 х 720, размещённые на стойках ветрового стекла внутри кабины, причём электроника умеет рисовать на дисплее разметку для наглядного обозначения габаритов грузовика. Камеры вместо зеркал получит не только седельный тягач, но и все грузовики семейства, включая самосвал.

Кроме того, интерьер Actros MP4 теперь щеголяет двумя большими экранами вместо обычной панели приборов и дисплея на «торпеде» — как на легковых Mercedes-Benz! А ещё появилась система полуавтономного вождения Active Drive Assist, которая умеет разгонять, поддерживать скорость и останавливать грузовик. Плюс система автоматического торможения Active Brake Assist, которая теперь распознаёт даже пешеходов.