Ещё
Первый грузовик без зеркал заднего вида
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первый грузовик без зеркал заднего вида 

Популярная механика + ещё 4 29 минут назад
Фото: Популярная механика
Да-да, новый Mercedes-Benz Actros MP4 щеголяет камерами заднего вида вместо зеркал, словно будущий электромобиль Audi E-Tron. Но одно дело кроссовер, и совсем другое — огромный грузовик! Любопытно, что при этом полноценной системы кругового обзора у него почему-то не появилось: над ветровым стеклом и над окном правой двери остались два обычных зеркала, чтобы иметь возможность заглянуть в слепые зоны.
А в привычных местах теперь расположены видеокамеры на тонких ножках. Изображение с них выводится в реальном времени на 15-дюймовые экраны разрешением 1920 х 720, размещённые на стойках ветрового стекла внутри кабины, причём электроника умеет рисовать на дисплее разметку для наглядного обозначения габаритов грузовика. Камеры вместо зеркал получит не только седельный тягач, но и все грузовики семейства, включая самосвал.
Кроме того, интерьер Actros MP4 теперь щеголяет двумя большими экранами вместо обычной панели приборов и дисплея на «торпеде» — как на легковых Mercedes-Benz! А ещё появилась система полуавтономного вождения Active Drive Assist, которая умеет разгонять, поддерживать скорость и останавливать грузовик. Плюс система автоматического торможения Active Brake Assist, которая теперь распознаёт даже пешеходов.
Популярная механика: последние новости
Volvo показала концептуальный беспилотник с кроватью Lexus обновил спортивное купе RC Lada Largus «для экономных»: известна дата дебюта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Hyundai озвучил цены на Elantra
Покусилась на инспектора: модель отправили в колонию67
Самые мощные тракторы
Aurus Komendant: первые изображения внедорожника1
АвтоВАЗ начал производство обновлённой «Нивы»1
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение