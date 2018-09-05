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В России начались продажи грузовиков Mercedes Actros и Arocs
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В России начались продажи грузовиков Mercedes Actros и Arocs 

Daily-Motor + ещё 1 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Отечественный офис компании Mercedes-Benz сообщил о старте продаж в России крупнотоннажных грузовиков Actros и Arocs новой генерации. При этом отмечается, что на российском авторынке будут доступны как версии этих моделей, собранные в Германии на заводе Daimler, так и на предприятии «КамАЗ» в Набережных Челнах.
Новый Mercedes-Benz Actros представляет собой магистральный тягач, предполагающий разнообразие вариантов комплектаций и модификаций (11 вариантов кабин), а новый Arocs является универсальным автомобилем в сегменте строительных и внедорожных моделей (14 вариантов).
Машины комплектуются 6-цилиндровыми рядными моторами класса «Евро-5» рабочим объемом 15,6-литра, а также усовершенствованной автоматической коробкой передач Mercedes-Benz PowerShift3.
Новинки также оснащены целым комплексом электронных систем и помощников, в числе которых окажется система экстренного торможения, система стабилизации, контроля движения в пределах полосы и многое другое.
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