В России начались продажи грузовиков Mercedes Actros и Arocs

Отечественный офис компании Mercedes-Benz сообщил о старте продаж в России крупнотоннажных грузовиков Actros и Arocs новой генерации. При этом отмечается, что на российском авторынке будут доступны как версии этих моделей, собранные в Германии на заводе Daimler , так и на предприятии «КамАЗ» в Набережных Челнах.

Новый Mercedes-Benz Actros представляет собой магистральный тягач, предполагающий разнообразие вариантов комплектаций и модификаций (11 вариантов кабин), а новый Arocs является универсальным автомобилем в сегменте строительных и внедорожных моделей (14 вариантов).

Машины комплектуются 6-цилиндровыми рядными моторами класса «Евро-5» рабочим объемом 15,6-литра, а также усовершенствованной автоматической коробкой передач Mercedes-Benz PowerShift3.

Новинки также оснащены целым комплексом электронных систем и помощников, в числе которых окажется система экстренного торможения, система стабилизации, контроля движения в пределах полосы и многое другое.