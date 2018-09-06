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В России начинаются продажи эксклюзивной версии кроссовера Suzuki SX4 в стиле стрит-арт
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В России начинаются продажи эксклюзивной версии кроссовера Suzuki SX4 в стиле стрит-арт 

Car.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Car.ru
Японский автобренд Suzuki решил приобщиться к современному искусству, презентовав на Московском автосалоне модель SX4, оформленную в стиле стрит-арт.
Эксклюзивный дизайн — дело рук известного российского художника Анатолия Аточкина (Anatoly Akue). Художник четко совместил восточную философию и яркие краски уличного искусства. Автопроизводитель выпустит пятьдесят таких особенных внедорожников.
В отличие от внешнего преображения, техническое оснащение обсуждаемой модели не претерпело никаких перемен.
Силовая линейка представлена двумя моторами: 1,6-литровый на 117 л.с. и 1,4-литровый на 140 л.с.
За автоновинку в эсклюзивном исполнении покупателю придется выложить 1300000 рублей. Еще одним штрихом эксклюзивности является шильдик с автографом художника, который размещен на передней панели в салоне автомобиля.
Машина получилась конечно довольно яркая. Но много ли найдется желающих приобрести такой стрит-арт?
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