ТОП сентябрьских новинок в автосалонах России

Новый сезон предполагает появление новинок в автосалонах российских дилеров, и эксперты собрали самые интересные дебюты сентября.

Таким образом. Приверженцы американского производителя Jeep получат возможность приобрести модель очередной генерации Wrangler, который мало изменился внешне, но значительно модернизировал техническую оснастку и конструкцию.

Внедорожник стал легче за счет алюминиевых дверей и капота, рама ужесточилась, а в интерьере появились новые приборная панель, центральная консоль и комфортные кресла.

К сентябрьским новинкам стоит отнести и семейный автомобиль BMW 2-Series Active Tourer, получивший некоторые косметические правки и производители надеются, что за счет внешних преображений минивэн станет популярнее среди россиян.

Следующая генерация BMW 2-Series Active Tourer уже доступна для тестирования в российских автосалонах и отечественные потребители могут выбрать одну из трех силовых установок, среди которых турбированные моторы на 1,3L, 1,5L и 1.2L, силой в 163, 116 и 224 лошадиных силы соответственно.