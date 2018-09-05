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ТОП сентябрьских новинок в автосалонах России
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ТОП сентябрьских новинок в автосалонах России 

Car.ru + ещё 1 19 минут назад
Фото: Car.ru
Новый сезон предполагает появление новинок в автосалонах российских дилеров, и эксперты собрали самые интересные дебюты сентября.
Таким образом. Приверженцы американского производителя Jeep получат возможность приобрести модель очередной генерации Wrangler, который мало изменился внешне, но значительно модернизировал техническую оснастку и конструкцию.
Внедорожник стал легче за счет алюминиевых дверей и капота, рама ужесточилась, а в интерьере появились новые приборная панель, центральная консоль и комфортные кресла.
К сентябрьским новинкам стоит отнести и семейный автомобиль BMW 2-Series Active Tourer, получивший некоторые косметические правки и производители надеются, что за счет внешних преображений минивэн станет популярнее среди россиян.
Следующая генерация BMW 2-Series Active Tourer уже доступна для тестирования в российских автосалонах и отечественные потребители могут выбрать одну из трех силовых установок, среди которых турбированные моторы на 1,3L, 1,5L и 1.2L, силой в 163, 116 и 224 лошадиных силы соответственно.
Также в первых числах сентября были открыты продажи автовазовского универсала и хэтча в модели LADA Granta.
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