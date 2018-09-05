«Железный Человек» и трехколесный суперкар: какие безумные идеи фантастов реализовали конструкторы 

Инженерная мысль не стоит на месте. Каждый год инновационные разработки поражают воображение обывателей смелостью. «Армейский стандарт» составил список пяти наиболее продвинутых транспортных средств.
Беспилотный электрогрузовик
Компания Einride из Швеции разработала и подготовила к промышленному выпуску полностью автоматизированный 16-тонный электрический грузовик T-Log. Для беспилотного вождения по заданному маршруту на дорогах общего пользования применяется платформа автономного вождения. Она основана на технологиях известного производителя компьютерного железа Nvidia.
Одной зарядки блока аккумуляторов мощностью 200 кВт/ч грузовику T-Log хватит для поездки на расстояние до 200 км.
Уже нынешней осенью по трассе между шведскими городами Хельсигборг и Гётебург поедут две сотни грузовых беспилотников в различных вариантах — от продуктового рефрижератора до лесовоза.
Если в определении курса появятся какие-то проблемы, автомобиль остановится и к управлению подключится удаленный оператор, который скорректирует курс или вручную сможет привести машину к месту назначения. Как таковой кабины и руля, за которые мог бы сесть живой водитель, у T-Log изначально нет.
Реактивный костюм «Железного Человека»
Компания Gravity Industries — стартап британского инженера и изобретателя Ричарда Браунинга — появилась год назад. Она заявила о себе как о разработчике летающего реактивного костюма под названием Iron Man. И вот сегодня он уже продается всем желающим!
Сам изобретатель провел в нем показательные полеты на авиасалоне Фарнборо-2018. Ранец оснащен пятью реактивными двигателями, один из которых располагается на спине, а остальные — в специальных «перчатках» на руках.
Аппарат «Железного Человека» развивает скорость до 50 км/ч и может подняться на высоту свыше 3,5 тысяч метров. Правда, длительность полета не превышает пяти минут. Все из-за того, что двигатели потребляют порядка четырех литров топлива в минуту, а запас его крайне мал. В ближайшем будущем Браунинг обещает справиться с таким ограничением.
Пока же реактивный костюм продается почти за полмиллиона долларов. Зато к нему прилагается индивидуальный личный курс обучения полетом от самого разработчика.
Гироскопические ролики
Роликовые коньки — удобный и быстрый городской микротранспорт. Однако, как и обычные коньки, ролики дают приличную нагрузку на голеностоп. Снизить ее, забыв о поддержании равновесия, предлагается с помощью самобалансирующихся электророликов Drift W1 от знаменитого производителя компактного электротранспорта Segway.
Внутри Drift W1 находятся электродвигатели, аккумуляторы и гироскопы для поддержания равновесия без усилий извне. Вес одного ролика — 3 кг, а одного заряда батарей хватит примерно на 45 минут езды. Максимальная скорость, с которой можно прокатиться, надев Drift W1, — 12 км/ч.
В гаджеты встроена ночная диодная подсветка и обеспечена защита от влаги и пыли по стандарту IP54. Все бы здорово, но при виде любых новостей от Segway сразу вспоминается, что миллионер и владелец компании Джими Хесельден погиб в 2010 году именно во время поездки на двухколесном электрическом самокате собственного производства. Не справившись с управлением и свалившись в овраг…
Трехколесный суперкар
Суперкар — это далеко не всегда невероятно широкий и низкий седан распластанных очертаний а-ля «Феррари» и «Бугатти». Иногда это сигарообразный ретрокузов с трехколесной компоновкой. Как, к примеру, родстер Vanderhall Venice от компании Vanderhall Motor Works.
В основе переднеприводного Venice лежит алюминиевый монокок, обвешанный снаружи полимерными композитными панелями.
Масса автомобиля — 623 кг, а в движение ее приводит четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,4 литра с турбонаддувом. Его мощность — 180 л.с.
Родстер имеет шестиступенчатую коробку передач с возможностью последовательного ручного переключения.
Автомобиль на 18-дюймовых колесах набирает сотню за 4,5 секунды. Максимальная скорость — 210 км/ч. При этом, как ни странно, Vanderhall Venice, в отличие от аналогичных одноклассников, не лишен элементов комфорта! В машине имеются кондиционер, отопитель, подогрев сидений, мощная аудиосистема и «багажник» объемом 75 литров!
Летающий автомобиль
Впервые о концепте летающего автомобиля со складывающимися крыльями Terrafugia Transition от компании Terrafugia любители хай-тэка услышали лет десять назад. Все это время он попадал в бесконечные топ-подборки самых экзотических транспортных средств, но реальной машины так никто и не видел… За прошедшее десятилетие вспыхнуло и благополучно обанкротилось немало подобных стартапов-конкурентов, в том числе еще более экстравагантных и фантастических. Terrafugia же тихо-мирно доводила свою модель до ума и таки довела! Продажи серийного летающего авто Terrafugia Transition стартуют в начале следующего года — все готово!
Гибрид самолета и автомобиля может разогнаться в небе до 160 км/ч, отмахав более 600 км на одной заправке.
По шоссе Transition со сложенными крыльями способен ехать на скорости до 100 км/ч. На борту предусмотрительно размещены парашютно-спасательная система (для полета) и четыре подушки безопасности (для езды по земле). Чтобы управлять таким транспортным средством, требуется лицензия пилота.