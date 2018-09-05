Продажи автомобилей Kia в России выросли в январе-августе на 27,6% — до 148,6 тыс. машин

Продажи автомобилей Kia в России выросли в январе-августе 2018 г. на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. — до 148,6 тыс. машин. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Российские дилеры Kia в августе реализовали 18 тыс. 857 автомобилей, что на 25,3% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2018 г. в России было продано 148 тыс. 575 автомобилей Kia, что на 27,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате Kia удерживает лидерство среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по предварительным данным, составила 13%», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе KIA Motors Rus, лидером продаж Kia на российском рынке остается модель Rio — в августе 2018 г. было реализовано 7 тыс. 812 автомобилей, что на 8% меньше показателя за аналогичный период 2017 г. Второе место по объему продаж в линейке Kia в России занял компактный кроссовер Sportage, который в августе 2018 г. выбрали 2 тыс. 710 покупателей, что на 90% выше показателя годичной давности. В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошло семейство cee'd с показателем 1 тыс. 235 автомобилей (рост на 5%).

«Абсолютный рекорд за все время продаж в России обновила Kia Optima — в августе, за первый полный месяц реализации обновленного седана бизнес-класса, автомобиль приобрели 2 тыс. 323 покупателя (рост на 16%). Также среди лидеров по росту за прошлый месяц кроссоверы Soul (рост на 25%), Sorento Prime (рост на 17%) и самый популярный SUV марки — Kia Sportage (рост на 90%)», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что на конец августа 2018 г. в 99 городах России действовало 188 официальных дилеров Kia.