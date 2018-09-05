Вы только послушайте, как звучит V12 в редчайшем Apollo IE

Авторы YouTube-канала 19Bozzy92 опубликовали видео с заездом самого необычного и редкого из современных гиперкаров — Apollo Intensa Emozione (IE) — по взлетно-посадочной полосе частного аэродрома в Швейцарии. Ролик, в котором можно услышать, как работает двигатель V12 и посмотреть на автомобиль в движении, снят во время встречи членов местного Supercar Owners Club.

Apollo IE практически целиком сделан из углепластика. Композитные элементы конструкции изготавливает та же компания, что работает с Pagani. Гиперкар оснащается 6,3-литровым атмосферным двигателем V12, разработанным фирмой Autotecnica Motori. Отдача агрегата составляет 780 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая «секвенталка» Hewland c изменяемыми передаточными числами и электропневматическими подрулевыми переключателями.

Видео: 19Bozzy92

Аэродинамические элементы Apollo IE на максимальной скорости генерируют до 1350 килограммов прижимной силы. По этому показателю гиперкар приближается к спортпрототипам LMP2. Время разгона до «сотни» — 2,7 секунды. Максимальная скорость IE составляет 335 километров в час.