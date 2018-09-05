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293 автомобиля Subaru Ascent будут уничтожены
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293 автомобиля Subaru Ascent будут уничтожены 

Car.ru 52 минуты назад
Фото: Car.ru
В США, Индиане, на заводе японской компании Subaru произошел сбой в программах роботов-сварщиков.
293 машины, произведенные с 13 по 29 июля, были бракованные — роботы-сварщики не обработали все нужные точки, что негативно влияло на прочность внедорожников и могло привести к катастрофическим последствиям при столкновении. Большинство ошибок пришлось на боковые точки сваривания. Из почти трехсот внедорожников Subaru Ascent лишь 9 попали к клиентам компании, и японская компания обменяет бракованные экземпляры на машины той же модели и в той же комплектации бесплатно. Кроме того, если кто-то из покупателей найдет брак в сварке кузова — обмен произойдет на тех же условиях. Для Subaru это первый провал подобного масштаба — ранее были отзывы о бракованных деталях, но все эти бракованные детали можно было легко заменить у официального дилера. В случае с ошибками в сварке кузова внедорожника на 264 лошадиных силы ответ один — утилизация.
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