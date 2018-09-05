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Линейка Passat будет уменьшена до двух комплектаций и одного варианта двигателя
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Линейка Passat будет уменьшена до двух комплектаций и одного варианта двигателя 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
Спортивный седан Volkswagen Passat GT класса S в американском сегменте среднеразмерных авто, предлагает мощность V6 в сочетании с жесткой подвеской и несколькими дизайнерскими ухищрениями, что выделяет его из остальных.
Однако этот флагманский Passat не будет доступен для модельного года 2019 года, поскольку немецкая компания значительно сокращает диапазон модели.
Passat 2019 будет предлагаться всего в двух вариантах отделки салона, и вместе с GT модели S и SEL исчезнут в течение следующих 12 месяцев. Единственные доступные комплектации — это Wolfsburg Edition и SE R-Line.
Первая «начинка» подразумевает 17-дюймовые легкосплавные диски, зажигание без ключа, синтетическую кожаную обивку, автоматическое экстренное торможение и слепые мониторы в стандартной комплектации. По желанию доступны люк и 18-дюймовые легкосплавные диски.
Что касается более высокого уровня отделки SE R-Line, он модернизирует Passat со светодиодными фонарями сзади и спереди, информационно-развлекательной системой с собственной навигацией, адаптивным круиз-контролем, датчиками парковки, активным управлением полосой движения и высококачественной аудиосистемой Fender.
Отказ от двигателя V6 означает, что единственным доступным мотором для Passat в следующем году станет 2.0-литровый турбонаддувный агрегат, который будет соединен исключительно с автоматической коробкой передач с шестью скоростями.
Под капотом Passat GT был 3,6-литровый агрегат VR6, обеспечивающий крутящий момент 350 Нм и связанный с шестиступенчатой автоматической коробкой передач DSG с двойным сцеплением.
Детали ценообразования и дату продажи производитель пока не называет.
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