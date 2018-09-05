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Chery Tiggo 7 изменился до старта продаж в РФ
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Chery Tiggo 7 изменился до старта продаж в РФ 

Car.ru 23 минуты назад
Фото: Car.ru
Chery Tiggo 7 был замечен в Китае недавно, но был принят за концепт-кар, не вышедший в серийное производство.
Теперь на рынок выходит новая версия седьмого поколения Tiggo, и, несмотря на большое количество радикальных изменений, в ней узнается замеченный в КНР прототип. Передний бампер и форма противотуманных фар совпадают полностью. Комплектации будет три: Полуторалитровый двигатель на бензине на 147 лошадей; Такой же полуторалитровый двигатель, но на 152 лошадиных силы; Двухлитровый атмосферный двигатель с мощностью в 122 лошади и вариаторной коробкой передач. Все комплектации ограничатся передним приводом. Исходя из приготовлений, делаемых Chery, автомобиль можно будет купить к концу 2018 года. Нынешнее поколение Tiggo 7 стоит 974 тысячи рублей в базовой комплектации.
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